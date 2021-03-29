أمريكا تجمد العلاقات التجارية مع ميانمار

أعلنت الممثل التجاري للولايات المتحدة كاترين تاي في بيان اليوم الاثنين قرار الإدارة الأمريكية تعليق كافة الاتصالات التجارية مع ميانمار التي تنظمها الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار الموقعة بين البلدين عام 2013. جاء القرار الأمريكي بتجميد الاتصالات التجارية بعد مقتل عشرات المحتجين في مواجهات مع قوات الشرطة والجيش في ميانمار خلال اليومين الماضيين.وقرار التعليق سيظل قائما حتى تنصيب حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في ميانمار.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف عنف الجيش في ميانمار بأنه "فظيع للغاية" وقال إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات.وقال بايدن في تصريحات نقلها صحفيون معه على متن الطائرة أثناء عودته من ديلاوير إلى واشنطن إن الوضع في ميانمار، التي تشهد احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، "مروع".وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن "نحن نعمل على ذلك الآن".وأفادت الأنباء بأن أمس الأول السبت-الذي يصادف يوم القوات المسلحة في ميانمار كان أكثر أيام العنف دموية حتى الآن وخلف 114 قتيلًا.