«صدمة وانتحار».. كيف انتهت قصة حب أحمد زكي؟

أدوارها

"بداية الحب"



"رفض الفن"



"انفصال"



لم يستطع أحد أن يحتل مكانته في قلوب الجميع، فهو متفرد بفنه، أحمد زكى الإمبراطور الذى احتل قلوب الجماهير ولا زالت ذكراه فى قلوبنا، صادفت ذكرى وفاته منذ يومين، تعددت قصص الناس في حياته ولكن أقربها لقلبه مع هالة فؤاد.وهالة فؤاد هي ابنة المخرج أحمد فؤاد الذي كان يسند إليها عددا من الأدوار الصغيرة عندما كانت طفلة مثل فيلم "العاشقة"، و"رجال في المصيدة"، و"أجازة بالعافية".أول دور بطولة لها في فيلم "مين يجنن مين" برفقة الفنان محمود ياسين وحسين فهمي، ورغم نجاحها إلا أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب مرضها بالسرطان.ونشبت شرارة الحب بين هالة فؤاد وأحمد زكي عام 1981 أثناء تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، والتي قال عنها أحمد زكي أكثر من مرة حتى بعد انفصالهما، أنه لم يحب امرأة مثلها، وتزوجا عام 1983، وأنجبا ابنهما الوحيد الممثل الراحل هيثم أحمد زكي.وكشف أحمد زكى عن سبب رفضه عودة زوجته للفن: «أردت أن أحميها من هذا العالم القاسى بأضوائه ومشاكله التى لا تنتهي، لم نحتمل العناد انفصلنا واعترفت أنى ظلمتها لأنى استغرقت فى حلمى لتأثيث بيت وعزوة لكن الحلم انتهى بشكل سريع».لم يكتمل ذلك الزواج وانفصلا بسبب الفن، وعند وفاتها عام 1993، تعرض أحمد زكي لصدمة وحاول الانتحار، رغم انفصالهما وزواجها من شخص آخر.