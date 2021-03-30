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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صدمة وانتحار».. كيف انتهت قصة حب أحمد زكي؟

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:15 ص
أحمد زكي
أحمد زكي
إيمان ماهر
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لم يستطع أحد أن يحتل مكانته في قلوب الجميع، فهو متفرد بفنه، أحمد زكى الإمبراطور الذى احتل قلوب الجماهير ولا زالت ذكراه فى قلوبنا، صادفت ذكرى وفاته منذ يومين، تعددت قصص الناس في حياته ولكن أقربها لقلبه مع هالة فؤاد.

"أدوارها"
وهالة فؤاد هي ابنة المخرج أحمد فؤاد الذي كان يسند إليها عددا من الأدوار الصغيرة عندما كانت طفلة مثل فيلم "العاشقة"، و"رجال في المصيدة"، و"أجازة بالعافية".

أول دور بطولة لها في فيلم "مين يجنن مين" برفقة الفنان محمود ياسين وحسين فهمي، ورغم نجاحها إلا أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب مرضها بالسرطان.

"بداية الحب"
ونشبت شرارة الحب بين هالة فؤاد وأحمد زكي عام 1981 أثناء تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، والتي قال عنها أحمد زكي أكثر من مرة حتى بعد انفصالهما، أنه لم يحب امرأة مثلها، وتزوجا عام 1983، وأنجبا ابنهما الوحيد الممثل الراحل هيثم أحمد زكي.

"رفض الفن"
وكشف أحمد زكى عن سبب رفضه عودة زوجته للفن: «أردت أن أحميها من هذا العالم القاسى بأضوائه ومشاكله التى لا تنتهي، لم نحتمل العناد انفصلنا واعترفت أنى ظلمتها لأنى استغرقت فى حلمى لتأثيث بيت وعزوة لكن الحلم انتهى بشكل سريع».

"انفصال"
لم يكتمل ذلك الزواج وانفصلا بسبب الفن، وعند وفاتها عام 1993، تعرض أحمد زكي لصدمة وحاول الانتحار، رغم انفصالهما وزواجها من شخص آخر.

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