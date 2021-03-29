رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ختام مؤتمر «شريعة وقانون» الأزهر حول «المبادئ الشرعية والقانونية في ‏وثيقة الأخوة الإنسانية»

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:15 م
مؤتمر «شريعة وقانون»
مؤتمر «شريعة وقانون» الأزهر
أميرة العناني
طباعة
اختتمت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مؤتمرها الدولي الأول تحت عنوان "المبادئ الشرعية والقانونية في ‏وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول"، وأصدرت بيانًا ختاميًّا للمؤتمر الذي عقد على مدار ‏يومين، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورِ أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر ‏الشريف، وبحضور عدد من العلماء ورجال القانون ‏ والصحافة ‏والإعلام والمعنيين بقضايا الأخوة ‏الإنسانية والتعايش الإنساني المشترك.‏

وألقى البيان الختامي والتوصيات الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ‏والبحوث، وأكد المشاركون في المؤتمر أن هذه التوصيات جاءت في ضوء ما تضمنته البحوث ‏المقدمة من نتائج، ومن خلال ما ذخرت ‏به جلسات المؤتمر من مداخلات ومناقشات ومساجلات ‏خلصت إلى ‏مجموعة من التوصيات.‏

وكانت أهم هذه التوصيات ضرورة تشكيل لجان متعددة من الجهات ‏المتخصصة يكون هدفها ‏العمل على ‏توضيح بنود الوثيقة للمجتمع ‏الدولي، فضلًا عن قيام الأزهر الشريف بكل قطاعاته ‏وهيئاته ‏بتشكيل لجان علمية متخصصة ‏تعمل على رصد الشبهات المثارة ‏حول حقوق المرأة ‏والأطفال، ومعاملة غير المسلمين، ونحوها ‏من ‏القضايا المهمة التي تحتاج إلى علاج مبسط، من ‏خلال التعامل مع ‏النصوص الشرعية في ‏ضوء مقاصدها لتصحيح الأفكار المغلوطة، ‏ونشر ‏المنهج الأزهري الوسطي. ‏
كما أوصى المؤتمر بتضمين المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي طرفًا ‏من مبادئ ‏وثيقة ‏الأخوة ‏الإنسانية، مع التركيز على قيم المحبة ‏والتسامح والأخوة ومساعدة الآخرين ونبذ ‏التعصب ‏الأعمى ‏وسائر ‏ألوان التفريق بين الناس، وخاصة القائم على أساس الدين.‏

واختتم المؤتمر توصياته بضرورة إحكام الرقابة على المواد الفنية التي تثير الكراهية والعنف، ‏مع ‏التشجيع ‏على إنتاج مواد من الفنون الراقية التي ‏تتبني قيم ومبادئ ‏المحبة والخير والسلام ‏وغيرها ‏من ‏المبادئ التي ‏تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية.‏

موضوعات متعلقة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

الأكثر قراءة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكى مع المرض وكيف انتهت؟

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟