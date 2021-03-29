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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تبحث مع أوزبكستان تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:49 م
وزير الخارجية الكوري
وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج أوي- يونج
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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج أوي- يونج في اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف، العلاقات الثنائية والتعاون العملي والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية أن الوزيرين اتفقا خلال الاتصال، على التعاون الوثيق للمضي قدمًا في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة المستدامة والشراكة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية وأوزبكستان، والتي تم الإعلان عن بدئها في شهر يناير الماضي في القمة الافتراضية بين رئيسي البلدين، وللاستعداد لمناسبات الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تصادف العام المقبل.

وطلب جونج أن يشارك كبار المسؤولين الأوزبكيين في قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) التي ستُعقد افتراضيًّا بكوريا الجنوبية في مايو القادم، كما طالب أوزبكستان بإيلاء الاهتمام وإظهار التعاون بشكل مستمر في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

من ناحيته، أعرب الوزير الأوزبكي عن دعمه لسياسة الجنوب الجديدة للحكومة الكورية الجنوبية وجهود كوريا الجنوبية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.

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