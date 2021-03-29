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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطة الفلسطينية تستلم 100 لقاح مضاد لكورونا من الصين

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:31 م
لقاح لكورونا
لقاح لكورونا
وكالات
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استلمت السلطة الفلسطينية، الإثنين، مئة ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا تبرعت به حكومة الصين، ما يشكل أكبر دفعة لقاحات يتلقاها الفلسطينيون منذ بدء وباء كورونا في مارس 2020.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية وممثلين عن منظمة الصحة العالمية: "استلمنا 100 ألف جرعة مضادة للفيروس من حكومة الصين الشعبية ستسهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعي في فلسطين".

وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت حملة التلقيح قبل أسبوعين تقريبا، عقب تسلمها 61 ألف جرعة في إطار آلية كوفاكس العالمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتم تحويل 21 ألفا منها إلى قطاع غزة.

وشملت مرحلة التطعيم الأولى من هم فوق الخامسة والسبعين ومرضى الكلى والأطقم الطبية، فيما أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ المرحلة الثانية لمن هم فوق الستين من العمر.

وكانت مناطق السلطة الفلسطينية عانت من عدد إصابات مرتفعة جدا مع إشغال المستشفيات بالكامل، غير أن وزيرة الصحة أشارت في الفترة الأخيرة إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها قامت حتى صباح الإثنين بتطعيم أكثر من 69 ألف فلسطيني بالجرعة الأولى، 48693 في الضفة الغربية و20362 في غزة.

وبلغ عدد الحاصلين على جرعتين 7638 مناصفة بين الضفة وغزة.

وساد المجتمع الفلسطيني جدل حول طبيعة المستفيدين من اللقاحات، غير أن وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت في المؤتمر الصحفي، الإثنين، عن تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لمتابعة توزيع اللقاحات للمستفيدين، لوقف ما وصفته ب"الهرج والمرج".

وقال السفير الصيني كواه وي "هذه الدفعة، تمثل التزاما بالوعد الذي قطعته الصين بجعل اللقاح منفعة للعالم"، مؤكدا أنها "دعم كامل لجهود السلطة الفلسطينية في معركتها ضد فيروس كورونا".

وطعمت إسرائيل أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني يعملون لديها، وقامت بتلقيح أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 9،2 مليون نسمة بجرعتين من لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكوفيد- 19.

وبلغ عدد الحالات في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الوباء أكثر من 200 ألف إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة، توفي منهم أكثر من ألفين.

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