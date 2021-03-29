السفير الروسى يتوقع عودته إلى واشنطن قريبًا

توقع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الإثنين، عودته قريبًا إلى واشنطن.وقال أنطونوف، وفقًا لوكالة "تاس": أتوقع أن يحدث ذلك في أقرب وقت".تم استدعاء أنطونوف إلى موسكو للتشاور الأسبوع الماضي، فور التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ومنذ وصوله إلى موسكو من واشنطن في 21 مارس، أجرى أنطونوف عددًا من الاجتماعات، بما فيها في مجلس الدوما والخارجية الروسية.