اليابان: «أوساكا» تعتزم طلب تطبيق تدابير خاصة لمنع انتشار كورونا

قال حاكم محافظة "أوساكا" اليابانية، يوشيمورا هيروفومي، إنه سيطلب من الحكومة المركزية تطبيق تدابير خاصة في المحافظة كي يتمكن من اتخاذ خطوات أقوى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بها.وأضاف يوشيمورا- في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن فريق عمل المحافظة المسئول عن الاستجابة لفيروس كورونا يعتزم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن خلال أيام قليلة.وأوضح أن مسئولي أوساكا يعتقدون أن الموجة الرابعة من الإصابات قد بدأت، مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من الحالات الجديدة لا يمكن تتبعها، منوهًا بأن المسئولين يخططون لجعل ارتداء الكمامات إلزاميا لرواد المطاعم والحانات، وحظر دخول من يرفض ارتداءها.وذكرت الإذاعة اليابانية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة في أوساكا قد تجاوز عتبة الـ300 إصابة لليوم الثالث على التوالي حتى أمس، مشيرة إلى أن التدابير التي تم وضعها مؤخرًا بموجب تشريع منقح لمكافحة انتشار الفيروس، ستمكن حكام المحافظات من اتخاذ خطوات مركزة حتى إذا كانت حالة الطوارئ غير مفعلة.