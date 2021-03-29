سنغافورة تدرس مقترحًا من هونج كونج لإعادة فتح الحدود بينهما للسفر

قال وزير النقل السنغافوري، أونج يي كونج، في بيان له، إن بلاده تلقت اقتراحًا من هونج كونج بشأن إعادة فتح الحدود بينهما لأغراض السفر، وأنها ستقدم ردها قريبا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الإثنين، عن وزير النقل السنغافوري القول إن هونج كونج تمكنت من "السيطرة بصورة جيدة" على فيروس كورونا، مضيفا أن ذلك يعد تطورا إيجابيا.يذكر أن سنغافورة وهونج كونج أوقفتا إطلاق ما كان من الممكن أن تصير أول فقاعة للسفر في العالم، في نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع عدد حالات الاصابة بمرض "كوفيد 19" في هونج كونج.