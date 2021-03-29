برلين تعلن إلغاء مؤتمر عبر الفيديو بين بوتين وميركل وماكرون

كشفت الحكومة الألمانية عن إلغاء المؤتمر عبر الفيديو المنتظر لزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا، فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زيبرت، في تصريحات صحفية: "لقد سئلت سابقا عن مؤتمر الفيديو بمشاركة المستشارة والرئيسين الفرنسي والروسي لا يسعني إلا أن أخبركم بأن الفعالية هذه لم تعقد اليوم وليس لدي تفاصيل أخرى".وفى وقت سابق من اليوم، قالت ميركل إنه على الرغم من الخلافات العميقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنه من الضروري استراتيجيا الاستمرار في الحوار مع روسيا حول العديد من القضايا الجيواستراتيجية.ولفتت ميركل بشكل منفصل إلى قضية التسوية في أوكرانيا، التي في رأيها، لم يكن هناك تقدم يذكر في الأشهر الأخيرة، مؤكدة ضرورة وضع هذا على جدول الأعمال مرة أخرى، وهذا يعني أننا بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للبقاء في حوار مع الرئيس الروسي.كما ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التعاون في مجال مواجهة جائحة الكورونا، مع التركيز على آفاق إنتاج لقاح مشترك، وفقا لبيان الكرملين.