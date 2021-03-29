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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبو الغيط يشارك في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يقام في إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وتعقد النسخة السابعة من هذا المنتدى افتراضيًا خلال الفترة من 29 إلى 3132021 برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة في بيان، بأن أحمد أبو الغيط ألقى كلمة في افتتاح أعمال هذا المنتدى، أشار فيها إلى أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية المستدامة على رأس أولويات الأجندة الدولية.

وقال المصدر:"إن الأمين العام أشار في كلمته بأن شعار هذه الدورة تحت عنوان (إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد 19) يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها".

كما أكد أحمد الغيط على أهمية التعاون متعدد الأطراف وتقاسهم المهام والأعباء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية والاسكوا، مستعرضًا آخر مستجدات التعاون الثنائي بين الجانبين.
وأوضح المصدر بأن السيد الأمين العام شدد على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو تحد زادته جائحة كورونا تعقيدًا في ظل تحويل معظم المساعدات الدولية إلى معالجة آثار جائحة كورونا.

وأوضح في ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين يتعلق الأول بالدعوة إلى المضي قدمًا في مسار خفض ديون البلدان الأكثر فقرًا، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع الخاص على توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا بأن الجامعة العربية وبالشراكة مع مبادرة التمويل للأمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخرًا تقريرًا حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يقام سنويًا بالشراكة بين جامعة الدول العربية والاسكوا لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي.

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