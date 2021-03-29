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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«العربية الإفريقية» تثمن إعلان ولي العهد السعودي عن الشرق الأوسط الأخضر

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:31 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
محمد الشريف
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أصدرت المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان، بيانا من مقرها في جنيف تشيد بإعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت الماضي، عن إطلاق قريب ستشهده الأشهر القادمة لمشروعين تحت شعار «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

وأضاف البيان بأن هذين المشروعين سيساهمان في معالجة التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديا للمنطقة، التي تستنزفها العواصف الرملية كل سنة بما لا يقل عن 13 مليار دولار بجانب التصدي لتلوث الهواء الناجم عن غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، من خلال مبادرة السعودية الخضراء التي ستعمل على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

وركز الييان على إشارة ولي العهد السعودي إلى عدد من المبادرات المندرجة تحت المشروع الأكبر، يتمثل أبرزها بزراعة ما لا يقل عن 10 مليارات شجرة على الأراضي السعودية خلال العقود القادمة واعتبرته المجموعة الحقوقية نموذج عالمي كبير للحفاظ على البيئة بالعالم حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة، وحدها، بزيادة المساحة الخضراء إلى نحو 12 ضعف مساحتها الحالية ورفع نسبة المناطق المحمية إلى ما يزيد عن 30 بالمئة من مساحة أراضيها المقدرة بنحو 600 ألف كيلومتر مربع.

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