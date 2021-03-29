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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:49 م
الرقم التأميني بالرقم
الرقم التأميني بالرقم القومى
شيماء حسين
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احتلت خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك لأنه أحد المسوغات الرئيسية لإنهاء إجراءات التعيين الحكومية والخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وطرق الاستعلام الإلكتروني عن الرقم التأميني أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع المواطنين.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

أطلقت هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا للاستعلام عن الرقم التأميني من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك بإدخال الرقم القومي للراغب في الاستعلام يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح كافة بلدان العالم وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الرقم التأميني

يمكن للراغبين في استكمال مسوغات التعيين إتباع الخطوات التالية للحصول على الرقم التأميني :-

تسجيل الدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني

كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام

وضع علامة صح على خانة لست روبوت

الضغط على زر الاستعلام

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تعرف على خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

طرق الاستعلام عن الرقم التأميني 

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية طريقتين يمكن استخدامهما في الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وهما:-

تسجيل الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا) وكتابة الرقم القومي و إتباع باقي الخطوات 

الاتصال عبر الخط الساخن الذي خصصته الهيئة لذلك على الرقم 16217 وإدخال الرقم القومي وسماع رسالة صوتية بها الرقم التأميني

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