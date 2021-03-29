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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:04 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
هبه محمد
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عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عن المنصة الإلكترونية لرابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، استمرت عمليات البحث على محركات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبموقع " جوجل" من قبل المواطنين أصحاب المعاشات عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.

ونظرًا لأهمية الموضوع لدى أصحاب المعاشات واستمرار عمليات البحث وبكثرة في الفترة الأخيرة، لذلك يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، المنصة الإلكترونية لرابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من معرفة كافة المعلومات بطريقة سهلة ومريحة توفيرًا للوقت ولتخفيف التكدس والضغط في الشوارع والمصالح الحكومة، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا القاتل.

وتلتزم وزارة التضامن بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير في البلاد بعد أن عاود الوباء في الإنتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق وأسرع في التفشي.

شروط الحصول بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

1 - متلازمة الداون.

2 - فقد السمع التام.

3 - فقد البصر التام.

4 - الإعاقات المتعددة.

5 - ضمور العضلات.

6 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

7 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

8 - الجذام.

9 - الشلل الدماغي.

10 - طيف التوحد.

11 - ذوي القادمة.

12 - صغر أو كبر حجم الرأس.

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خطوات الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

الخطوة الأولى: يقوم أصحاب المعاشات بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والرابط الإلكتروني كالتالي من هنا.

الخطوة الثانية: ثم يقوم المواطن بالضغط على ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

الخطوة الثالثة: ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة بصاحب الإعاقة مثل ( رقم الهاتف - الاسم بالكامل - الرقم القومي المكون من 14 رقم ) ثم يضغط على زر البحث.

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