«فتح»: الأرض جوهر الصراع وسنواصل الكفاح لتحريرها

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن الأرض هي جوهر الصراع، مشددة على أن الشعب الفلسطينى سيواصل صموده على أرض وطنه التاريخي فلسطين، ويقدم من أجل تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي كل التضحيات.وقالت فتح في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم الإثنين، في الذكرى الـ 45 ليوم الأرض الخالد، "إن كفاح شعبنا الفلسطيني يتواصل بإرادة صلبة منذ أكثر من 100 عام، وانه لن يتوقف حتى تحقيق حريته سيدا على أرضه".ولفتت فتح إلى الرمزية الاستراتيجية ليوم الأرض، الذي حقق هدف وحدة الشعب وصموده الذي لا يلين وتمسكه بأرض وطنه وانتمائه لها ولهويته الوطنية والثقافية، مذكرة بأن هذا اليوم هو من اللحظات الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وفعل نضالي واعي تماما مثله مثل رد فتح على نكبة فلسطين عام 1948 وانطلاقها بالثورة للتأكيد على هدف تحرير الارض والعودة.وعاهدت فتح جماهير الشعب الفلسطينى بمواصلة السير على الطريق الذي رسمه شهداء يوم الارض وكافة شهداء الشعب بدمائهم وتضحياتهم، ورسمه اسرانا بصمودهم وصبرهم، مشددة على أن الكفاح الوطني لن يتوقف حتى تحقيق هدف التحرير، والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.