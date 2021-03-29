البرلمان اللبناني يوافق على قرض بـ200 مليون دولار لتوليد الكهرباء

وافق البرلمان اللبناني اليوم الاثنين غلى قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصَص لصالح واردات الوقوداللازمة لتوليد الكهرباء.وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال لشركة الكهرباء بعد مارس.أُغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي أحد منتجي الكهرباء الأربع في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.