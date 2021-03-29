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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منفذا تفجير الكنيسة في إندونيسيا كانا متزوجين حديثًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:52 ص
الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
وكالات
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داهمت الشرطة الإندونيسية اليوم الإثنين، منزل الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في كاتدرائية إندونيسية الأحد، وقالت إنهما تزوجا حديثًا وينتميان إلى جماعة متطرفة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

أصيب نحو 20 شخصا بجروح في الانفجار القوي الذي وقع خارج الكنيسة في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي بينما كان المصلون يحتفلون ببداية أسبوع الآلام الذي يسبق عيد الفصح.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما قُتلا على الفور بعد تفجير عبوتهما لدى دخول مجمع الكنيسة على دراجة نارية.

وقالت السلطات الإندونيسية الإثنين إنهما تزوجا قبل نحو ستة أشهر وإن الرجل كان في منتصف العشرينيات من عمره، ولم تُنشر سوى الأحرف الأولى من اسميهما.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ارغو يوونو إن "التحقيق جار بما في ذلك النظر في ما اذا كان هناك آخرون متورطون" في التفجير.

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