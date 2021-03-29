رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي وموعد صرف الدفعة الرابعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:03 م
صرف العلاوات الخمسة
صرف العلاوات الخمسة
شيماء حسين
طباعة
يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي وموعد صرف الدفعة الرابعة والمستحقين العلاوات الخمس وفقا للجدول الزمني الذي حددته هيئة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل خلال الفترة من 1 يوليو 2006 إلى 2015 حيث تم الصرف على 4 أقساط ربع سنوية بدأت منذ يوليو الماضي. 

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 

وحرصا على راحة كبار السن من المتقاعدين عن العمل وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن العلاوات بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة العلاوات الخمس

كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام

وضع علامة صح على خانة لست روبوت

الضغط على زر الاستعلام

موعد صرف آخر دفعة من العلاوات الخمس

وفقا للجدول الزمنية التي وضعتها هيئة التأمينات الاجتماعية فإن صرف العلاوات الخمسة جاء على أقساط ربع سنوية بدأت منذ يوليو الماضي وسيتم صرف آخر دفعة في إبريل المقبل حيث تم الصرف في ( يوليو، سبتمبر، يناير، أبريل) وذلك تخفيفا على أصحاب المعاشات من التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.

اقرأ أيضاً

المستحقين للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي وموعد صرف الدفعة الرابعة احتل نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية من مستحقي العلاوات الخمس من الذين تعاقدوا عن العمل خلال الفترة من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2015 عقب الحصول على حكم محكمة باستحقاق الصرف لذلك حرصت الحكومة على السداد على دفعات ربع سنوية وتم صرف 3 دفعات بالفعل خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

«ميدل إيست آي» ينشر مقطع فيديو لجهود تعويم السفينة الجانحة


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

خلف.. ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية

القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021