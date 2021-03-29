



الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي

وحرصا على راحة كبار السن من المتقاعدين عن العمل وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن العلاوات بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا )





اختيار أيقونة العلاوات الخمس





كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام





وضع علامة صح على خانة لست روبوت





الضغط على زر الاستعلام

موعد صرف آخر دفعة من العلاوات الخمس

وفقا للجدول الزمنية التي وضعتها هيئة التأمينات الاجتماعية فإن صرف العلاوات الخمسة جاء على أقساط ربع سنوية بدأت منذ يوليو الماضي وسيتم صرف آخر دفعة في إبريل المقبل حيث تم الصرف في ( يوليو، سبتمبر، يناير، أبريل) وذلك تخفيفا على أصحاب المعاشات من التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.





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المستحقين للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي وموعد صرف الدفعة الرابعة احتل نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية من مستحقي العلاوات الخمس من الذين تعاقدوا عن العمل خلال الفترة من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2015 عقب الحصول على حكم محكمة باستحقاق الصرف لذلك حرصت الحكومة على السداد على دفعات ربع سنوية وتم صرف 3 دفعات بالفعل خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفيةوالمستحقين العلاوات الخمس وفقا للجدول الزمني الذي حددته هيئة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل خلال الفترة من 1 يوليو 2006 إلى 2015 حيث تم الصرف على 4 أقساط ربع سنوية بدأت منذ يوليو الماضي.