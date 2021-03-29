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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطوير التعليم بالوزراء: تدشين تطبيق إلكتروني لاستخدامه كقاعدة بيانات

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:13 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نورهان عبدالرحمن
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عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهري في مقر الصندوق، برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.

استعرض الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، في بداية الاجتماع ما تم بشأن بدء الصندوق في تنفيذ سياسة التحول الرقمي التي تمت من خلال إطلاق تطبيق "صندوق تطوير التعليم" للهواتف الذكية والذي يحتوي على برامج الموارد البشرية والمخازن والمشتريات والحسابات والشئون القانونية وإدارة متابعة المشروعات.

قال إن هذه البرامج تهدف إلى إنشاء قواعد بيانات وميكنة العمل بجميع الإدارات العاملة بالصندوق والمجمعات التكنولوجية التابعة له.

وأضاف أن الاجتماع شهد عرض من مديري المجمعات التكنولوجية بشأن أعمال التصحيح والرصد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وسرعة إعلان النتائج للطلاب وكذلك استعدادات المجمعات لبدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة جميع الطلاب والعاملين بالمجمعات والوقوف على نسب انجاز الإنشاءات الخاصة بكافة المجمعات.

واستعرض المجلس تقريرا من مدير مجمع الفيوم التكنولوجي بشأن زيارة وفد مؤسسة مصر الخير للوقوف على الخدمة المقدمة من مجمع الفيوم لطلاب المؤسسة، وتقريرا بشأن رفع كفاءة معامل اللغات بالمجمع لتدريس اللغة الإيطالية والإنجليزية لكافة طلاب المجمع.

واستعرض خلال الاجتماع ما تم أثناء زيارة شركة حديد المصريين وما تم الاتفاق عليه لتدريب الطلاب بما يتوافق مع متطلبات الكليات.

وأوضح حرص الصندوق على توفير فرص التدريب لطلاب الجامعات بالمؤسسات الصناعية المختلفة مثل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، ومستشفى الإصابات الجديدة بالمستشفى الجامعي في جامعة أسيوط لطلاب بعض الفرق بمجمع أسيوط التكنولوجي.

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