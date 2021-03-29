هونج كونج تعتزم فتح الشواطئ العامة وحمامات السباحة

من المقرر أن تقوم هونج كونج بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث سوف تقوم بإعادة فتح الشواطئ العامة وحمامات السباحة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست نقلا عن مصادر لم تسمها.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول دور السينما، كما سوف تخفف القيود المفروضة على التجمعات في الكنائس.كما من المتوقع أن تكشف الحكومة عن خطط لإعادة المئات من المواطنين الذين علقوا في المملكة المتحدة منذ فرض حظر السفر العام الماضي.