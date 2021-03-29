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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللباني يُهاجم سعد الحريري: أصبح غريب الأطوار

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:59 ص
ميشال عون
ميشال عون
مروة عنبر
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قال ​رئيس الجمهورية​ اللبناني ​ميشال عون:​ "إن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ نام ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات".

وأضاف الرئيس عون فى تصريحات صحفية: "هو يعرف أنني محروق على ​تشكيل الحكومة​، ولكن هذا لا يعني أن من حقه أن يستغل حرصي الشديد على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض علي تركيبة مناسبة له وليس للبلد، وفقا لموقع النشرة اللبناني".

وتابع الرئيس عون: "للمرة الألف، أؤكد انني لا أريد الثلث المعطل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى إليه هو باطل وقد سبق لي أن قلت له في أحد الاجتماعات بيننا لولا هذه الحشرة ولولا ​الأزمة​ الحادة التي نمر فيها حاليا، ما كنت لأسمح لك أساسا بأن تتهمني بأنني أحاول الحصول على الثلث المعطل، إذ هل يعقل أن يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصتي ما كنت لألجأ الى التعطيل أنا من موقعي كرئيس للجمهورية أستطيع أن أتدخل، وبالتالي لا حاجة لي إلى الثلث المعطل".

وأوضح الرئيس عون أنه من غرائب الأمور أن الحريري يبرر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، أي أنه كرئيس مكلف، يفتقر إلى المعيار الذي يشترطه في الوزراء، متابعا "مع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو.

ولفت الرئيس عون إلى أنه يفترض به أن يقتنع بأن ​حزب الطاشناق​ مستقل، ولا يصح أن يحتسبه من حصة رئيس الجمهورية.

وتابع: "لاحظت أن الحريري أصبح أخيرا غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من أنني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيرت".

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