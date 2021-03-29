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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسالة تفضح تقرير خبراء اليمن.. وتراجع عن اتهامات الفساد

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:47 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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عقب اتهام الحكومة اليمنية بالتورط فى عمليات الفساد، كشفت رسالة فضيحة حول عمل فرق خبراء مجلس الأمن التابع للجنة عقوبات 2140، بشأن الحكومة اليمنية.

وكان فريق المخابرات اتهم سابقا الحكومة اليمنية بالتورط في عمليات فساد، أرسلت المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، منسقة فريق الخبراء الذي يعمل تحت تفويض لجنة عقوبات اليمن، اللجنة 2140 في مجلس الأمن، رسالة في 26 مارس الجارى مكونة من خمس صفحات إلى رئيسة مجلس الأمن وأعضاء المجلس كافة، تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي.

وأوضحت الرسالة أنه ألا أدلة على التهم العلنية التي شملها والتي وجهت سابقا إلى الحكومة اليمنية الشرعية، بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وراجع الفريق الأممي وحقق في التقرير المذكور، واكتشف بطلان الأدلة التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق ونشرها في تقريرهم السنوي، ما دفع بالمنسقة وهي محامية في المحكمة العليا في سريلانكا للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال.

فيما أفادت مصادر ملطعة بأن خبير الشؤون المالية في الفريق، قدم استقالته.

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