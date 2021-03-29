150 مستوطنا يقتحمون الأقصى بقيادة «عراب التقسيم الزماني»

اقتحم 150 مستوطنا، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بسبب عيد الفصح اليهودي، وفقا لوكالة "وفا" الفسطينية.وصرح مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأوضح الدبس أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وتعزيز قواتها في البلدة القديمة وأزقتها، وذلك بحجة أداء مراسم عيد الفصح اليهودي.وأفاد شهود عيان بأن من بين المقتحمين لباحات الأقصى المستوطن المتطرف أرئيه الداد، وهو ما يطلقون عليه عراب التقسيم الزماني للأقصى.وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت اجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة منذ يومين بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهد اقتحامات واسعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.