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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:45 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 29-3-2021، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السوق المصرفي داخل البنوك لكافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى. 

ويبحث القارئ المصرى والعربي عن أسعار الدينار الكويتي، بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض لكم تقريرًا شاملًا، اليوم، يحتوي على كافة تفاصيل الدينار.

ويحتوي التقرير على أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وهي "بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى cib".

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 29-3-2021

لديكم اسعار الدينار الكويتي، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية، كما موضح بالتقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى اليوم

بلغ الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين ٢٩-٣-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى، عند ٤٩.٠١٧٢ جنيه للشراء، وسجل سعره داخل البنك عند البيع ٥٢.٢٠٦٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين ٢٩-٣-٢٠٢١، في بنك مصر، عند الشراء ٤٩.٠١٧٢ جنيه مصرى، ووصل سعره داخل البنك عند البيع ٥٢.١٧٦٨ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين ٢٩-٣-٢٠٢١، في البنك التجارى الدولى cib، عند الشراء ٤٩.٠٤٨٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره داخل البنك عند البيع ٥٢.١٩٢٦ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين ٢٩-٣-٢٠٢١، مقابل الجنيه المصرى، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ٥١.٧٩٩٨ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٥٢.٢٥٨١ جنيه مصرى.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، أهم المعلومات والتفاصيل عن اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات لسعر الصرف داخل البنوك المصرية المختلفة، ويمكن للقارئ التعرف يوميا على أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك الحكومية وغيرها من خلال التقرير الذي ينشر يوميا.

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