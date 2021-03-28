«التخطيط» تجيب عن أهم أسئلة لأصحاب المشروعات الصغيرة

ما أنواع المشروعات التى تمول من خلال جهات التمويل؟



ما هى قنوات التمويل المتاحة؟



ما هى أنواع التمويل؟ وما هو مبلغ التمويل؟



ما هى ضمانات الحصول على التمويل؟



ما هى شروط الحصو على تمويل؟



نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأحد، خدمة تعريفية جديدة لرواد الأعمال حول مصادر تمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار تدشين منصة ريادة الأعمال لدعم فكر ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب على بدأ مشروعاتهم، وكيفية تنمية قدراتهم وتوفير الاستشارات المختلفة، وفيما يلى أبرزها:جميع أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة، الخدمة، الصناعىة، التجارية، الحرفية، الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، سواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص أو أموال.يحظر تمويل أنشطة تصنيع وتجارة الأسلحة، المضاربات، شراء الأراضى والعقارات، ألعاب القمار والملاهى الليلية.الإقراض من خلال البنوك، الجمعيات الأهلية والتعاونية، الشركات، المؤسسات.الإقراض المباشر من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.هناك نوعين من التمويل: مباشر وهو التعامل مباشرة مع الجهة المانحة مباشرة دون دخول وسطاء، ويتحدد مبلغ التمويل طبقًا لنوع واحتياجات كل مشروع.تمويل غير مباشر: يكون الحصول على التمويل من خلال إحدى الجهات الوسيطة المتعاقدة مع الجهات مانحة القرض ما بين بنوك، جمعيات أهلية، جميعات تعاونية، شركات تأجير تمويلية، شركات تخصيم تجارى.يتراوح تمويل البنوك بين أكثر من 1000 جنيه وبحد أقصى 2 مليون جنيه، لجميع أنواع المشروعات، ويرتفع الحد الأقصى إلى 5 مليون جنيه للمشروعات العاملة فى بعض القطاعات مثل مشروعات الطاقة المتجددة، الصناعية، تنمية ثروة حيوانية والداجنة والسمكية، مشروعات المقاولات، مشروعات الامتياز التجارى، مشروعات الانتاج والتصنيع الزراعى باستثناء تجارة المواد الغذائية والزراعية.أما من خلال الجمعيات: يتراوح المبلغ من 25000 جنيه وبحد أقصى 300000 جنيه، بينما يتراوح التموي بين 50000 جنيه وبحد أقصى 2 مليون جنيه من خلال الشركات.قدرة العائدات النقدية المتوقعة للمشروع على سداد الالتزامات المستحقة، وجود ضامن شخصى.الأهلية القانونية السن لا يقل عن 21 سنة، حسن السير والسلوك خالى من أى سابقة جنائية، إجادة القراءة والكتابة، التفرغ للمشروع وإدارته، إقامة المشروع فى نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة، تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لفترة تغطى مدة القرض، ألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع بالسجل التجارى عن 21 ألف جنيه، وألا يزيد عن مليون جنيه وألا يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم عن 50 عاملًا.