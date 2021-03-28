سمر فوزي تطلق رواية «أنا أكون إمرأة عربية»

أعلنت الكاتبة سمر فوزي إطلاق رواية جديدة لها عن دار الميدان للنشر والتوزيع بعنوان «أنا أكون إمرأة عربية».وأشارت «فوزي» في تصريحات صحفية لها، أن هذه الرواية ستشارك في معرض الإسكندرية للكتاب الذي سيبدأ غدا في محافظة الإسكندرية.وعن تفاصيل الرواية قالت الكاتبة سمر فوزي: «الرواية تتحدث عن المرأة العربية في أكثر من بلد، تتحدث عنها عندما تفرح عندما تحزن، عندما تخاف، تتحدث عنها عندما تعاني من الظلم والقهر وهي تحت النيران».وكشفت الكاتبة الشابة بعض من تفاصيل روايتها، حيث أكدت أن الرواية تتحدث عن 3 نساء من مختلف الدول العربية وتوضح ظلم عادات وتقاليد المجتمع للمرأة في هذه الدول وتحدثت عن أنواع من النساء تركوا أنفسهم للظروف تفعل بهم ما تشاء.. حيث كانوا يتمنوا أن يعيشوا حياة بعيدة عن المشاكل والصراعات إلا أن ظروف الحياة كتبت عليهم العديد من الأزمات التي ستعالجها الرواية.وترى الكاتبة سمر فوزي أن الكتاب هدفه دعم وتشجيع المرأة المصرية والعربية، وقالت في هذا الصدد: «كتبت هذه القصة من أجل أن أقول إن المرأة العربية نموذج قوي من التحدي والإرادة المرأة العربية على مر العصور لها كيان ووجود».يذكر أن الكاتبة سمر فوزي لها عدة أعمال أخري تم التعاقد عليها مع دار الميدان للنشر والتوزيع تناقش فيها أيضًا قضايا مختلفة عن المرأة عن تحقيق أهدافها العملية إلى حلم الزواج وبماذا تضحي من أجل الآخر؟، ولكنها لم تكشف تفاصيل هذه الأعمال حتى الانتهاء من نشرها بشكل رسمي، واعدة جمهورها بالمزيد من المفاجآت.