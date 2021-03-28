حمدوك: توقيع إعلان المبادئ يدعم اتفاق سلام السودان

أكد عبد الله حمدوك‏، رئيس الوزراء السوداني، الأحد، أن توقيع إعلان المبادئ اليوم بعاصمة جنوب السودان بادرة شجاعة ودليل على إرادة السودانيين لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان.وأوضح حمدوك في تصريح مساء اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" أن ‏توقيع إعلان المبادئ اليوم بعاصمة جنوب السودان الشقيق بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية - شمال، بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين مدنيين وعسكريين.واعتبر رئيس الوزراء السوداني أن هذا الاتفاق جاء لاستكمال المرحلة الثانية من ‎اتفاق سلام السودان، عقب اتفاقية جوبا واتفاق أديس أبابا.ووقع رئيس المجلس السيادي اليوم في جوبا اتفاقا مع الحركة الشعبية من أجل إنهاء حربها ضد القوات السودانية والانضمام إلى المصالحة التي تقودها الحكومة الانتقالية.