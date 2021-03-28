طريقة صنع فانوس رمضان بالكرتون



ويستعد المسلمون في جميع انحاء العالم بتزين البيوت والأماكن المُختلفة والشوارع بالأضواء والألوان، إضافة للفوانيس الجذابة التي تشد المارين وتسحرهم بجمال تصاميمها وأضوائها الملونة، ويحملها الأطفال ويلعبون بها، كما تعد من عناصر الزينة الأنيقة التي تضفي الجمال والتميز على ديكورات المنازل عند استقبال الضيوف في هذا الشهر الفضيل.

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك نظرا لقرب شهر رمضان الكريم المعظم، ونرصد لكم طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون يصنع فانوس رمضان للزينة وإضافة ديكور جميل للمكان بعدة طرق مختلفة.وتنشر الدستور في ضوء خدماتها التنوعة اليوم الاحد الموافق 28-3-2021، طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون، حيث يعتبر شهر رمضان أحد الشهور الجميلة والمبهجة التي يسعد بقدومها المسلمون ويحضرون لها بلهفة ومرح.المواد المستخدمة لـ فانوس رمضان بالكرتونألواح من الورق أو البطاقات بألوان مميزة كالأحمر والأصفر مثلًا، بحجم ورق الطابعة A4.مقص ورق.مكبس ورق.صمغ لاصق.فرشاة ألوان.ألوان مائية أو زيتيّة حسب الرغبة.مسطرة للقياس.قلم رصاص.1 - قص شريط صغير من اللوح الورقي الكبير بعرض 2.5 سم على طوال الورقة؛ لتشكيل مقبض يُمسك منه الفانوس لاحقًا.2 - اطوي اللوح الورقي الكبير إلى نصفين بالطول.3 - ارسم خط أفقي على طول اللوح بقلم الرصاص وهو خط وهمي بمثابة حد سيتم القص لاحقًا بالاعتماد عليه مع عدم تجاوزه.4 - قص شق أفقي بدءًا من حدود الطيّة وانتهاءً بالخط الذي رسم في الخطوة السابقة بحيث يبعد الخط عن حافة اللوح من اليمين مسافة 2.5 سم.5 - كرر الخطوة السابقة بعمل شقوق بينها مسافة ثابتة وهي 2.5 سم لغاية الوصول لنهاية اللوح الورقي في اليسار.6 - افتح اللوح الورقي برفع الطية للأعلى ويمسح الخط الرصاصي الذي رسم في الأعلى.7 - زين الحواف العلوية والسفلية للفانوس وتطلى المنطقة بلون مميز حسب الرغبة.8 - اريم النقوش بالصمغ الملوّن اللامع فوق الطلاء أو فوق الحواف العلويّة والسفليّة للفانوس.9 - يمكن استخدام ورق تغليف الهدايا لتغطية هذه الحواف.10 - يمكن إضافة الطوابع والمُلصقات والزخارف الجميلة والديكورات المُختلفة لها.11 - يلف الفانوس بشكلٍ دائري، وتوصل نهايتيه من اليمين إلى اليسار معًا من خلال إدخال أحدهما بمسافة بعد 1.25 سم للداخل.12 - ثبتها بالغراء اللاصق أو بالمكبس الورقي.13 - اثبت مقبض الفانوس الذي سيُمسك منه باستخدام الشريط الذي صُنع من قبل14 - الصق بجانبيه الأيمن والأيسر بالغراء اللاصق، أو يُثبّت بالمكبس الورقي.اقرأ أيضاً..