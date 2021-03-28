«الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش» في دورة تدريبية بالمنيا

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" بمحافظة المنيا خلال الفترة من 29 - 31 مارس 2021.تقام الدورة تحت رعاية المهندس إسماعيل عبد البديع، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وتهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين مما ينعكس بدورة على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة من استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل.وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل، إن الدورة تهدف إلى تدريب 25 متدربًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة والباحثين بالمعمل.أشار الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل لشؤون الإرشاد والتدريب إلى أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 20202021 وتهدف لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بالخسائر التى تسببها الحشائش للإنتاج الزراعى وكيفية التعرف عليها والطرق المختلفة لإدارتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.وأوضح عمران أن الدورة ستتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش المنتشرة فى المحاصيل الشتوية المختلفة والخسائر التى تحدثها وكيف يمكن تقسيمها، وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.