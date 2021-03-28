انطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى الأقصر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، عن انطلاق المرحلة الثانية (الجرعة الثانية) من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، والتي تستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى ٣١ مارس 2021، وذلك من خلال فرق متحركة من شقة إلي شقة وفرق ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة.وتوجهت صحة الأقصر إلى جميع الأهالي بضرورة وجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من خلال هذه الحملة سواء تلقي التطعيم في المرحلة الأولى بالشهر الماضي أو ممن تخلفوا عن المرحلة الأولى وحتى أيضا لو كان الطفل تلقى تطعيماته الروتينية قريبا جدا أو تلقي أي تطعيمات إضافية في الأيام السابقة أو جار حصوله على تطعيمه الروتيني خلال الأيام القادمة، حيث لا تتشابه هذه الجرعه التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقة أو الروتينية المعتادة.