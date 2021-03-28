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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرار نحو 3000 إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

الأحد 28/مارس/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام محلية إن حوالي ثلاثة آلاف قروي من ولاية كارين، بجنوب شرق ميانمار، فروا إلى تايلاند، اليوم الأحد، في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة عرقية.

وذكرت منظمة كارين أن جيش ميانمار شن ضربات جوية على خمس مناطق في حي موترو، القريب من الحدود، ومن بينها مخيم للنازحين.

وقال بيان: "القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي، مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء".

وقالت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية إن حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى تايلاند.

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