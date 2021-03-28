«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إنه إنطلقت صباح اليوم بالمحافظة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين وذلك من عمر يوم وحتي سن 5 سنوات من خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجارى.وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إن الحملة تستهدف تطعيم 797 ألفا و135 طفلًا بمختلف مراكز وقري المحافظة بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية ومجالس المدن والقري.وقال الدكتور عبد المعز صفوت مدير التطعيمات بمديرية الصحة بأسيوط إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط ويتم التطعيم من خلال 2524 فريقا فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والأماكن العامة.وأضاف عبد المعز، أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع القرى والمراكز من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً ويتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالمديرية وعقد اجتماع مسائي لجميع فرق الحملة لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.هذا وقد شاركت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بقيادة أحمد حسام منياوي أمين الشباب بمراكز "ديروط والفتح والغنايم والبدارى والقوصية وأبوتيج وأمانة شباب المحافظة" فى تنظيم اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى الاربعاء القادم.حيث قامت كل أمانة بفريق من الشباب لتوزيع المواد والمستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا وتوزيع الكمامات وتنظيم عملية التطعيم ودخول وخروج المواطنين بلا زحام او تكدس على الوحدات الصحية ومراكز الرعاية فى مختلف المراكز.وقال أحمد حسام أمين شباب المحافظة أن مراكز المحافظة تم تقسيمها على ٤ أيام تقوم كل أمانة شباب لعدد من المراكز بالمشاركة اليومية لصحة أسيوط فى تنظيم واستقبال الاهالى اثناء تطعيم أطفالهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.