«القابضة للكهرباء»: توفير استهلاك الطاقة الكهربائية واجب قومي

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الرسمي خدمة متميزة للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تتعلق بتعريف مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الاستخدامات في فصلي الصيف والشتاء.وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن توفير استهلاك الطاقة الكهربائية واجب قومى، إذ أنه يؤدى الى توفير فى قيمة فاتورة الاستهلاك مع كامل الاستفادة من الطاقة فى جميع استخداماتها المختلفة، مؤكدة أنها تولي اهتمامًا بالغًا بترشيد الطاقة وتخفيض استهلاك البترول فى محطات التوليد، وكذا عدم تحميل الدولة استثمارات ضخمة فى انشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الطاقة.وأوضحت، أنه يجب أن تتعرف على نسب استهلاكك للطاقة، فالنسبة العظمى تتجه إلى التبريد أوالتسخين والإنارة والمطبخ وتتضاعف هذه النسبة إذا أهملت أو أسرفت فيها، فعليك توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيض فاتورتك الشهرية، مع كامل الاستفادة بالطاقة المستهلكة في جميع الاستخدامات المختلفة في بيتك.