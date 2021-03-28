لبنان تعلن القبض على شخصين حاولا التسلل لإسرائيل

تمكنت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على سودانيين اثنين حاولا اجتياز الحدود الجنوبية للبنان باتجاه إسرائيل، وفقا لموقع "النشرة".وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس، بتسلل سودانيين اثنين عبر السياج التقني في منطقة طربيخا قرب بلدة رامية الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث اعتقلتهما القوات الإسرائيلية.ولفت الموقع الإخباري إلى أن القوات الإسرائيلية ألقت 12 قنبلة مضيئة قبالة بلدة رامية في القطاع الغربي، كما لوحظت تحركات في الجهة المقابلة للحدود اللبنانية قبالة المنطقة بين مروحين ورامية وفي محيط مستعمرة "زرعيت".