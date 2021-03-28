تدريبات تنمية مهارات لمعلمي الإنجليزية بـ«عين شمس التعليمية»

نظمت إدارة عين شمس التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، دورة تنمية المهارات التكنولوجيه للعاملين في ديوان الإدارة، برئاسة سليمان محمد بخيت، ووكيل الإدارة عزة دسوقي.وقال بخيت، إن الدورة تضمنت برنامج "الأكسيل"، حيث استمرت 4 أيام بداية من الإثنين 22 مارس وحتى الخميس 25 مارس.أقيمت الدورة في مدرسة الزهراء الثانوية بنات، وأشرف على التدريب المدربة دميانة جابر، تحت إشراف الموجه الأول للحاسب الآلي عماد صقر، ومتابعة دكتورة علا عليوة، مدير قسم التدريب في الإدارة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.ومن ناحية أخرى، نظمت الإدارة أيضا تدريبا لمعلمو مادة اللغة الإنجليزية بمدارس الإدارة الإعدادية والابتدائية، بإشراف توجيه اللغة الإنجليزية والموجه الأول رضا عباس، وبالتنسيق مع مدير قسم التدريب دكتورة علا عليوة.