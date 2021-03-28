مسئول عسكري أمريكي: يجب على القوة الفضائية التحرك سريعا لمواجهة الصين

كشف مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى أن قيادة الولايات المتحدة للفضاء تتقلص بسبب تحرك الصين السريع في تطوير قوتها الفضائية.ونقلت مجلة "إير فورس" العسكرية عن الجنرال ديفيد طومسون، نائب رئيس العمليات الفضائية بسلاح الجو الأمريكى، قوله "إن الصين، بالرغم من ريادة الولايات المتحدة، تعمل على الاستثمار بشكل سريع في قوتها الفضائية، مشيرا إلى أن بلاده يتعين عليها التكيف مع عمليات الاستحواذ الجديدة للبقاء في المقدمة.وأكد طومسون أن بكين تمكنت من بناء قدارت جديدة لقوتها الفضائية أسرع ثلاث مرات من الوقت المتعارف عليه من حيث العدد والتطور، لافتا إلى أن الصين بالفعل أظهرت أسلحة تستهدف القدرات الفضائية، إلى جانب امتلاكها أنظمة تشويش يمكنها مهاجمة الأنظمة الأمريكية على نطاق واسع للغاية.وقال طومسون إن القوة الفضائية الأمريكية تحتاج إلى تصميم بنية تصعب مهاجمتها، بالإضافة إلى أنظمة دفاعية جديدة، مشيرا إلى وجود تعاون مع الكونجرس ومكتب الإدارة والميزانية لتطوير القدرات الميدانية في هذا الشأن.