الحكم فى طعن مرتضى منصور على عدم الاعتداد بتعديلات لائحة الزمالك 25 أبريل

حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، للحكم بجلسة 25 أبريل المقبل.وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.