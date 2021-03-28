رفض دعوى غلق «تيك توك» فى مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، التي يطالب فيها بالحكم بغلق موقع تيك توك في مصر، لانتقاء شرط المصلحة في الدعوى.وقال المحامي في دعواه، إن الموقع مخالف للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وانتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة تسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر الموقع، ولم تقتصر تطبيقات التواصل الاجتماعي، على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها تيك توك، الذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.