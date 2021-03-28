تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي تجاوز الـ20 مليون جنيه، وإيهامهم باستثمار أموالهم فى مجال التجارة مقابل أرباح- 15 يوما على ذمة التحقيق.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، له معلومات جنائية- بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاط إجرامي على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه 14واقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.