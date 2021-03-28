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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:18 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، بدء تنفيذ الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الأول، وذلك بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، حيث تستهدف الحملة حوالي 981 ألف طفل من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك في الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشددا على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية البالغ عددها 2710 فريق طبي ثابت ومتحرك في الحملة، حتى نهاية شهر مارس الجاري، بجميع مراكز وقري المحافظة، موضحا أنه تم توجيه الإدارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحي والإعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.

وخلال جولته بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، تفقد محافظ المنيا، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة وذلك ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم واطمئن المحافظ خلال جولته بالمراكز على توافر جميع اللقاحات للمواطنين، كما تفقد الصيدلية ومخزن الأمصال.

هذا وتشمل مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي.

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