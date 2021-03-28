رفع ميزانية مكتب أبو ظبي للصادرات لدعم التمويل في 2021

وافق مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 735 مليون درهم (200 مليون دولار) لدعم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" لعام 2021، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الصادرات الوطنيةباعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، فقد شهد حجم ميزانية "أبوظبي للصادرات" خلال العام الحالي نموًا بلغت نسبته 33.3% وبمقدار 184 مليون درهم، مقارنة بميزانية عام 2020.والتزم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، بعمليات تمويلية بقيمة 500 مليون درهم (ما يعادل 136 مليون دولار أمريكي) في سنته الأولى لبدء عملياته التشغيلية عام 2020 على هيئة قروض وضمانات لتمويل المستوردين والمشترين من الخارج لشراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية في القطاعات غير النفطية.