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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رفع ميزانية مكتب أبو ظبي للصادرات لدعم التمويل في 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 11:48 ص
صادرات أبو ظبي
صادرات أبو ظبي
وكالات
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وافق مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 735 مليون درهم (200 مليون دولار) لدعم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" لعام 2021، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية
باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، فقد شهد حجم ميزانية "أبوظبي للصادرات" خلال العام الحالي نموًا بلغت نسبته 33.3% وبمقدار 184 مليون درهم، مقارنة بميزانية عام 2020.

والتزم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، بعمليات تمويلية بقيمة 500 مليون درهم (ما يعادل 136 مليون دولار أمريكي) في سنته الأولى لبدء عملياته التشغيلية عام 2020 على هيئة قروض وضمانات لتمويل المستوردين والمشترين من الخارج لشراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية في القطاعات غير النفطية.

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