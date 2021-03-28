أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 24 ساعة عن ضبط 1239 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.جاء أبرزها القضايا ضبط (3 أطنان لحوم مجمدة، فيليه دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.ضبط (2،5 طن مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.ضبط (2،5 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.ضبط (10 أطنان "ملح سياحات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.ضبط (3،4 أطنان "قمر الدين" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومصنعة من خامات رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"- 2 طن "سكر حر، معجون جزر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 4 ماكينة "خط إنتاج").. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لانتاج السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.ضبط (3 طن "تمر هندى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها - 480000 عبوة "حنة" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن عطارة) بمحافظة البحيرة.ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة القليوبية.. لـ(استيلائه على مبلغ 391،712 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف الخبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء).ضبط (22000 وحدة "ألعاب نارية" محظور تداولها ومجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات) بمحافظة القليوبية.ضبط (5 أطنان "مخصبات وأسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر السلبي الضار على الثروة الزراعية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمخصبات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.ضبط (4 أطنان "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.