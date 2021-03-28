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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12165 شخصًا «دون كمامة»

الأحد 28/مارس/2021 - 11:39 ص
مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء «الكمامات»
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط 12165 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12087 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 78 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 571 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1207 "شيش".

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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