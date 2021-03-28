«تعليم القاهرة» تعلن تأهب المدارس لامتحانات مارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تأهب مدارس العاصمة استعدادًا لامتحانات شهر مارس، كأول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني.وتستعد مدارس المحافظة، لاستقبال الطلاب، غدًا الاثنين، في أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني، لصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادى.وشددت المديرية، على المدارس، بتكثيف تعقيم اللجان وتنظيف المدارس وغسلها بالمواد المطهرة، حفاظًا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان وزير التربية والتعليم، حسم مصير الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، فأصبح يتم تقيمهم من خلال عقد ثلاث امتحانات شهرية بالفصل الدراسي الثاني" مارس، أبريل، مايو".وحددت الوزارة المقررات الدراسية لكل شهر لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن منهج شهر مارس الذي يتم الطلاب الامتحان فيه بالامتحان المجمع يعتبر منهج هذا الشهر قد انتهى، ولن يعاد مرة أخرى بالامتحانات القادمة بشهور أبريل ومايو.