رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن تأهب المدارس لامتحانات مارس

الأحد 28/مارس/2021 - 11:05 ص
امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تأهب مدارس العاصمة استعدادًا لامتحانات شهر مارس، كأول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني.

وتستعد مدارس المحافظة، لاستقبال الطلاب، غدًا الاثنين، في أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني، لصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادى.

وشددت المديرية، على المدارس، بتكثيف تعقيم اللجان وتنظيف المدارس وغسلها بالمواد المطهرة، حفاظًا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير التربية والتعليم، حسم مصير الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، فأصبح يتم تقيمهم من خلال عقد ثلاث امتحانات شهرية بالفصل الدراسي الثاني" مارس، أبريل، مايو".

وحددت الوزارة المقررات الدراسية لكل شهر لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن منهج شهر مارس الذي يتم الطلاب الامتحان فيه بالامتحان المجمع يعتبر منهج هذا الشهر قد انتهى، ولن يعاد مرة أخرى بالامتحانات القادمة بشهور أبريل ومايو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة