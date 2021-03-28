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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق في مقتل شاب على يد 4 بشبرا

الأحد 28/مارس/2021 - 10:47 ص
مقتل شاب
مقتل شاب
حسام التمساح
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تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في مقتل شاب علي يد 4 بلطجية ومسجلين خطر في منطقة شبرا.

وكلفت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة شبرا مصر بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد 4 أشخاص أمام منزله، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه دافع عن أحد الشباب أثناء تعدي المتهمين عليه فتوعدوه بالانتقام منه.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء وقوف المجني عليه أمام منزله بصحبته كلبه شاهد مشاجرة بين المتهمين وأحد الشباب يوسعونه ضربا ويحاولون التعدي عليه بالأسلحة البيضاء، وتمكن الأخير من الإفلات منهم ودخل مهرولا منزل المجني عليه الذي منع المتهيمن من الدخول والتمكن منه إلا أنهم توعدوه بالقتل بدلا من ضحيتهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين توجهوا في اليوم التالي إلى منزل المجني عليه بالطابق الأرضي وبداوا في إلقاء الحجارة على شبابيك منزله وتكسير الزجاج فخرج لاستكشاف الأمر فامسكوا به والقوه على الارض وانهالوا عليه طعنا وضربا وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومكث به عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة إلا ان امر الله نفذ وتوفى متأثرا بجراحه.

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