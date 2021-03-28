مروان خوري يستعد لحفل زفافه (فيديو)
الأحد 28/مارس/2021 - 10:47 ص
هبه محمدطباعة
كشف مروان خوري عن استعداده للزواج خلال 2021، وذلك خلال برنامج "ET بالعربي"، حيث أكد أنه لن يحتفل بإقامة حفل زفاف ضخم وسوف يقتصر الحفل على المقربين فقط.
وأشار مروان خوري، إلى أنه يرغب في الاستقرار خلال الوقت الحالي، خاصة أن زوجته المستقبلية تفهمه جيدًا وتحب موسيقاه.
وأضاف المطرب اللبناني،أن أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية.
يذكر أن آخر أعمال مروان خورى أغنية "مش مرتاحة".
وأشار مروان خوري، إلى أنه يرغب في الاستقرار خلال الوقت الحالي، خاصة أن زوجته المستقبلية تفهمه جيدًا وتحب موسيقاه.
وأضاف المطرب اللبناني،أن أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية.
يذكر أن آخر أعمال مروان خورى أغنية "مش مرتاحة".
الليلة🎤— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 27, 2021
ترقبوا الجزء الأول من مقابلة مروان خوري حصريًا الليلة عبر ET بالعربي، ومقابلة “متل العادة إستثنائية مش كتير عادية”...@iMarwanKhoury pic.twitter.com/ziaKRl8LRa