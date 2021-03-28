مروان خوري يستعد لحفل زفافه (فيديو)

الليلة🎤

ترقبوا الجزء الأول من مقابلة مروان خوري حصريًا الليلة عبر ET بالعربي، ومقابلة “متل العادة إستثنائية مش كتير عادية”...@iMarwanKhoury pic.twitter.com/ziaKRl8LRa — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 27, 2021

كشف مروان خوري عن استعداده للزواج خلال 2021، وذلك خلال برنامج "ET بالعربي"، حيث أكد أنه لن يحتفل بإقامة حفل زفاف ضخم وسوف يقتصر الحفل على المقربين فقط.وأشار مروان خوري، إلى أنه يرغب في الاستقرار خلال الوقت الحالي، خاصة أن زوجته المستقبلية تفهمه جيدًا وتحب موسيقاه.وأضاف المطرب اللبناني،أن أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية.يذكر أن آخر أعمال مروان خورى أغنية "مش مرتاحة".