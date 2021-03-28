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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تحل مشكلة «Gmail» وتطبيقات أندرويد

الأحد 28/مارس/2021 - 09:45 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل، إصدار تحديث لنظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد لحل المشكلة التي سببت توقف تطبيق البريد الإلكتروني "جي ميل" وغيره من التطبيقات على بعض الأجهزة يوم الاثنين الماضي.

وأشارت إلى أن المشكلة نجمت عن خلل في إصدار سابق من ملف أندرويد سيستم ويبفيو الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

وقالت الشركة الأمريكية، إنه لحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لتحديث كل من أندرويد سيستم ويبفيو وجوجل كروم.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المشكلة بالنسبة لتطبيق البريد الإلكتروني جي ميل وغيره من تطبيقات أندرويد بدأت في الظهور يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة سبع ساعات تقريبا.

ولجأ الكثير من المستخدمين إلى موقعي تويتر وريد إت للإعلان عن المشكلة التي ظهرت لمستخدمي هواتف سامسونج وبيكسل.

وقالت جوجل في رسالة لمستخدمي تطبيقاتها "نعتذر عن ازعاجكم، ونشكركم على الصبر واستمرار دعمكم... رجاء كن على يقين أن موثوقية نظام التشغيل تأتي على رأس أولوياتنا في جوجل.

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