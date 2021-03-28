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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سبوتفاي» تتيح تنزيل الأغاني على أجهزة الكمبيوتر

الأحد 28/مارس/2021 - 09:43 ص
الإنترنت سبوتفاي،
الإنترنت سبوتفاي،
وكالات
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طورت شركة خدمة بث الأغاني والموسيقى عبر الإنترنت سبوتفاي، شكل وأداء تطبيق سبوتفاي لأجهزة الكمبيوتر المكتبي وموقع ويب تشغيل الموسيقى، لإضافة خاصية تنزيل التسجيلات على أجهزة الكمبيوتر لمشتركي الخدمة الممتازة مدفوعة الأجر، حتى يمكن إعادة الاستماع إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن سبوتفاي أعادت تصميم موقع الويب وتطبيق الكمبيوتر المكتبي ليشبه التطبيق الخاص بالأجهزة المحمولة، بحيث يكون استخدام منصة سبوتفاي عبر مختلف الأجهزة مريحا، بحسب بيان صادر عن شركة سبوتفاي.

كما بسطت سبوتفاي خطوات إنشاء قائمة تشغيل الأغاني وأضافت المزيد من أدوات التحكم لمستخدمي تطبيق الأجهزة المكتبية وموقع الإنترنت، مثل القدرة على إضافة توصيف نصي مع ملف الموسيقى وتحميل الصور وسحب الأغاني الجديدة لإضافتها إلى قائمة التشغيل.

وقالت سبوتفاي "نختبر ونطور الخدمة ونضيف خصائص جديدة باستمرار... منذ فترة طويلة أدركنا أن تطبيق الكمبيوتر المكتبي لم يتطور والآن جاء وقت تغييره".

كما أضافت سبوتفاي اختصارات جديدة يتم تشغيلها عبر لوحة المفاتيح لتسهيل تنفيذ الكثير من المهام.

ويمكن لستخدمي الكمبيوتر الشخصي الضغط على مفتاحي كونترول وعلامة الاستفهام ومستخدمي أجهزة ماك مفتاحي كوماند وعلامة الاستفهام لعرض قائمة كاملة بالأوامر المتاحة.

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