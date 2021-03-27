زلزال بقوة 5،6 درجات في البحر الأدرياتيكي

وقع زلزال بلغت قوته 5،6 درجات على مقياس ريشتر السبت في البحر الأدرياتيكي وشعر به سكان الجزء الأكبر من جنوب إيطاليا من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار مادية كبيرة على ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وأجهزة الإغاثة.وسجلت الهزة التي شعر بها سكان بوليا وابروتسو وصولا إلى نابولي عند الساعة 13،47 (12،47 ت غ) على عمق خمسة كيلومترات تحت مياه البحر.وقد تلت الزلزال هزات ارتدادية أقل أقل، وأوضحت فرق الانقاذ في تغريدة "حتى الآن لم نبلغ بأي أضرار أو بطلب مساعدة"، في 2009 قتل أكثر من 300 شخص في مدينة لاكويلا ومنطقتها في وسط إيطاليا.ووقعت الحصيلة نفسها من القتلى خلال زلزال ماتريتشي في 2016، وتقع إيطاليا بين الصفيحتين الأورو-آسيوية والإفريقية وهي تواجه خطرا زلزاليا مرتفعا في جزء كبير من أراضيها.