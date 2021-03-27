أمير كرارة يتحدى نفسه بـ«الجلباب الصعيدى» فى «نسل الأغراب»

تميز النجم أمير كرارة بأدواره التي أحدثت ضجة خلال الأعوام المتتالية الماضية، ورغم تقديمه لدور الضابط سواء في أجزاء مسلسل "كلبش" الثلاثة، فإن جمهوره كان ينجذب للأحداث كل عام أكثر، ما سبقه، وفي العام الماضي أثار ضجة كبيرة بتجسيده دور الشهيد أحمد المنسي بمسلسل "الاختيار" الذي يرصد مجهودات رجال الجيش المصري بأحداث واقعية وحقيقية.وتصدر أمير تريندات مواقع التواصل الاجتماعي طوال مواسم رمضان الماضية دون منازع، خاصة أنه لا يفكر في المنافسة بقدر تفكيره دائمًا في التغيير والتطور، مما جعله يكتسح الماراثون الرمضاني كل عام.واختار كرارة هذا العام أن يتحدى نفسه بتغيير جلده تمامًا عن دور الضابط، ولجأ لـ"الجلباب الصعيدي" بدور "غفران الغريب" في مسلسل "نسل الأغراب" الذي لفت الأنظار فور طرح البرومو الأول له خلال الأيام القليلة الماضية، وحصد نسب مشاهدات قياسية، وتعتبر الأعلى مشاهدة ضمن بروماهات مسلسلات رمضان 2021 المقبل.ومن الملفت للنظر أيضًا المباراة التمثيلية التي دارت بينه وبين الفنان أحمد السقا، وهو التعاون الأول لهما معًا ما جعل المنافسة من العيار الثقيل، ورغم أن البرومو لم يتخط الثلاث دقائق، فإنه أصبح حديث السوشيال ميديا بسبب الأحداث والمشاهد التي ظهرت خلاله سواء الشخصيات التي اتسمت بالجبروت والانتقام لـكرارة أو السقا أما المشاهد الصعبة مثل تعامل أمير كرارة مع الأسود، بل وإطعامه للأسد بفمه، لذلك ينتظر جمهور النجمين هذا العمل الذي يخرجه المخرج محمد سامي بلهفة شديدة، مما يبشر بتصدره قائمة مسلسلات رمضان الأنجح لهذا العام.