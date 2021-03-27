الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

تفتتح الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، معرض "منمنمات"، الثلاثاء المقبل، بجاليري لمسات في تمام السابعة مساءً.المعرض يستمر حتى الثالث من إبريل المقبل، وهو معرض جماعي لمجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين والتطبيقيين من مصر والوطن العربي شاركوا لعرض اللوحات الفنية والأعمال اليدوية الخاصة بهم.كما يستضيف المعرض في حفل الافتتاح الموهبة الجيتاريست والعازف عبد الرحمن حمدون.